TEORİLER VE OLASI AÇIKLAMALAR
Tüm bu olay oldukça kafa karıştırıcı ve ne kadar gerçek olduğu konusunda şüpheye düşürüyor. Bu noktada olası açıklamaları ve teorileri de incelemek de fayda var. Örneğin; Karolina'nın zaman zaman uyandığı, İsa'ya dua ettiği iddia ediliyor. Belki de Carolina psikolojik durumundan dolayı uyanmayı seçmiyordu; en nihayetinde bütün gün yatakta kalan, sadece birkaç kelime konuşan ve çok az yemek yiyen insanlara dair birçok psikolojik vaka bulunuyor.
Yazılanlar arasında bir psikiyatristin Carolina'nın zaman zaman gözlerini kapattığını ve kendi iradesiyle yanıt vermediğini, muhtemelen nadir görülen bir psikiyatrik durumdan muzdarip olabileceğini öne sürdüğü gibi bilgiler de var.
Öte yandan Carolina'nın testlere yanıt vermemesi, vakayla ilgili olabilecek nadir bir duruma da işaret ediyor olabilir.