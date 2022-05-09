15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu

Paşabahçe mesire alanından Sivas merkez istikametinde M.M. (15) idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarından aşağı uçtu.

Kazada hurdaya dönen otomobilde 15 yaşındaki sürücü M.M. hafif yaralanırken otomobilde bulunan 17 yaşındaki O.B. ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin ters dönen otomobilden çıkarmasının ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.