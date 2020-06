15 yaşındaki serebral palsi hastasının yürüme sevinci - İZMİR

AA

Rahatsızlığı nedeniyle ancak çömelerek yürüyebilen Çetin Yıldız'ın daha rahat yürümesini sağlamak amacıyla, ortopedi ve travmatoloji uzmanları Opr. Dr. Ahmet Savran ve Opr. Dr. Aziz Vatansever tarafından, kas gevşetme ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Yıldız, ilk adımları attı.Çetin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatın ardından daha rahat hareket edebildiğini ve artık dik bir şekilde yürüyebildiğini belirtti.Hastalığı sürecinde doktorlara çok güvendiğini anlatan Yıldız, "Kaslarımda meydana gelen kasılmadan dolayı tek başıma hareket edemiyordum. Yapılan kas gevşetme ameliyatının ardından dengemi kurarak adım atmaya başladım. Bunlar annem ve doktorlarım sayesinde oldu. 'En büyük isteğim Haluk Levent'in konserine gitmek' demiştim. Artık konsere gidebilirim." dedi.- "Hayallerini gerçekleştirmesini çok istiyorum"Çetin Yıldız'ın annesi Nurcan Yıldız da doğumunda oksijensiz kaldığı belirtilen çocuklarına 3 yaşındayken beyin felci teşhisi konduğunu belirtti.Oğlunun sağlıklı insanlar gibi yürümesini her şeyden çok istediğini ve bunun için evlerinde bir yürüyüş parkuru hazırladıklarını anlatan Yıldız, yürüyemeyecek denen oğlunu çömelerek de olsa yürütmeyi başardıklarını aktardı.Oğlunun daha rahat hareket etmesi için yapılan son ameliyatın Ahbap Derneğinin desteğiyle gerçekleştiğini aktaran Yıldız, şöyle konuştu:"Oğlumun geçirdiği ilk ameliyat değil ama her ameliyattan sonra daha iyi hale geliyor. Rahat bir şekilde yürümesini ve hayallerini gerçekleştirmesini çok istiyorum. Oğlum çok güçlü bir çocuk. Hiç vazgeçmiyor. Yıllarca tedavisi için çok para harcadık. Maddi olarak zorlanmaya başlamıştık. Sağ olsun Ahbap Derneği vasıtasıyla doktorlarımız ve ameliyatın yapıldığı Özel Alfa Tıp Merkezi bizden ücret almadan bu ameliyatı yaptı."Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Ahmet Savran da "Hastamız daha önce çömelerek ve kalçadan öne doğru yürüyordu. Yaptığımız gevşetme ameliyatıyla dengesini sağlayarak, rahat ve konforlu olarak yürüyebilecek. Onun yüzünü gülerken görmek bizi de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.Opr. Dr. Aziz Vatansever de yaptıkları ameliyatın ardından başlayacak olan fizik tedavi sürecinin de çok önemli olduğunu, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Çetin'in hayatına rahat bir şekilde sürdüreceğini anlattı.Özel Alfa Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Karaca ise Çetin Yıldız'ın ameliyatının başarılı geçmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini belirtti.