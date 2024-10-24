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        Haberler Gündem Güncel 15 yaşındaki iki çocuk güvenlik görevlisini bıçakladı | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki iki çocuk güvenlik görevlisini bıçakladı

        İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir AVM'de 15 yaşındaki iki çocuk, tartıştıkları güvenlik görevlisini bacağından bıçakladı. Olayın ardından kaçan çocuklar polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:13
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        15 yaşındaki iki çocuk güvenlik görevlisini bıçakladı
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dün akşam saat 17.30 sıralarında 15 yaşındaki iki çocuk ile güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

        DHA'dan alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki T.Ö. ve U.F. adlı iki çocuk, alışveriş merkezine geldi.

        Çocukların alışveriş merkezine girmesinin ardından 34 yaşındaki güvenlik görevlisi Muhammet S, daha önce de taşkınlık yaptıklarını öne sürdüğü çocukların dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

        Çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Muhammet S. bacağından bıçaklandı. Çocuklar alışveriş merkezinden koşarak kaçarken, güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığıldı.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından Muhammet S, Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Olayın ardından kaçan iki çocuk, cep telefonuyla kayda alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespitleri yapılan çocuklardan, T.Ö. saat 19.00 sıralarında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, U.F. ise saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Yakalanan çocuklar sorgulanmak üzere Bostanlı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan U.F. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, T.Ö. hakimlikçe tutuklandı.

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        #İzmir
        #bıçaklı saldırı
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