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        Haberler Gündem Güncel 15 yaşındaki Gözde bulundu

        15 yaşındaki Gözde bulundu

        Kırıkkale'de iki gündür aranan 15 yaşındaki lise öğrencisi Gözde A., polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları neticesinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 00:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:04
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        15 yaşındaki Gözde bulundu
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        İHA'nın haberine göre; Kırıkkale yaşayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gözde A., bir süredir kaldığı ablasının evinden Perşembe sabahı okula gitmek için ayrıldı.

        PARKTA BULUNDU

        Okula gitmediğini öğrenen Nuray-Şinasi Akbulut çiftçi, kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan kayıp ihbarı sonrası Gözde'yi bulmak için arama çalışması başlattı.

        Fotoğraf: İHA

        15 yaşındaki Gözde A., polis ekiplerince Yeni Mahalle'deki bir parkta bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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