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Beyzanur Tuğ, bulunmasının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Annesi ile tartıştıktan sonra evden ayrıldığını söyleyen genç kız, sosyal medyada tanıştığı Suna isimli bir kişinin yanında 3 gün kaldığını belirtti.

Didem Arslan Yılmaz’ın, “Neden eve geri dönmedin?” sorusuna ise “Evden ayrıldıktan sonra korkmuştum. Bir daha geri dönemem sandım. Çok pişmanım, özür diliyorum!” cevabını verdi.

Okuduğu liseyi beğenmediği için bıraktığını söyleyen genç kız, canlı yayında eğitim hayatına geri döneceğinin sözünü verirken, Didem Arslan Yılmaz ise Beyzanur’a VAZGEÇME ekibi olarak her zaman destek olacaklarını söyledi. Aile kızlarının bulunmasından dolayı bütün ekibe teşekkürlerini iletti.

Kayıp Beyzanur bulundu;