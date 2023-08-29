15 yaşındaki çocuk akranını öldürdü

Kars'ta 15 yaşındaki çocuk akranını bıçakla öldürdü
Kars'ta 15 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Kavgaya dönüşen olayda akranının bıçakladığı çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde B.A. (15) ile M.Ö. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, B.A., bıçakla M.Ö.'yü yaraladı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan M.Ö., ambulansla kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan B.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö.'nün cenazesi ise Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.