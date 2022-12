15 yaşındaki çocuğa asansörde bıçaklı taciz!

Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, "Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana 'Bağırırsan boğazını keserim' gibi tehditlerde bulundu. 'Eğer çırpınırsan canın çok acır' gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8. kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu, 10. kata çağırdı asansörü. Kapı açıldığında adam boğazıma bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup ’Sen benim kızıma ne yapıyorsun’ dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından zanlı merdivenlerden kaçtı" dedi.

"KAPININ ÖNÜNE BİLE ÇIKAMIYORUM"

Olay nedeniyle büyük bir travma yaşayan N.T, artık her şeyden korktuğunu kaydetti. Evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan N.T, “Psikolojim bozuldu, kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var, sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum. Bana bunu yaşattı, yetkililerin bir an önce bulmasını istiyorum” dedi.

Kızının yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatan anne A.T. ise, “Benim kızım çok acılar ve korku yaşadı. Asansörde bağrışmaları duydum ve asansöre baktığımda kızımın bir eliyle boğazını sıkıyor, diğer eliyle de boğazına bıçağı dayadığını gördüm. Kızım ’Anne’ diye bağırdığı anda şaşıran şüphelinin elinden zorla kurtardım. Çok korkuyoruz, kızım ne okula ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şahıs 50-60 yaşlarında birisidir” şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUN TAKİP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Anne A.T’nin 50-60 yaşlarında diye tarif ettiği saldırganın kızı takip ettiği anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi öğrenilemeyen zanlının siteye girdiği ve asansöre bindiği anların saniye saniye yer aldığı görüntülerde, siteden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı. Binanın güvenlik kameralarını ve kullanılan güzergahtaki kameraları inceleyen polis ekiplerinin saldırganın kimlik ve adres bilgilerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.