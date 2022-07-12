15 yaşındaki Arda'dan acı haber!

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram namazı çıkışında yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı 15 yaşındaki Arda Karakurt, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Temmuz'da saat 07.15 sıralarında Gürece-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Bayram namazı çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Arda Karakurt'a, Ali K.'nin kullandığı 48 T 7176 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karakurt ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakurt, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedaviye alınan Karakurt, doktorların müdahalesine rağmen, bu sabah yaşamını yitirdi. Yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpması sonucu ağır yaralan Karakurt'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Jandarma tarafından kazanın ardından gözaltına alına taksi şoförü Ali K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.