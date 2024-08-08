15 yaşında patpat kullandı! 10 yaralı var

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T.O. (15) idaresindeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücü H.T.O. ile araçta yolcu olarak bulunan A.U. (37), M.A.E. (16), H.E.O. (22), H.E. (41), M.M.T. (18), E.T. (47), R.E. (45), Ö.F.E. (17) ve M.K. (51) isimli 10 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.