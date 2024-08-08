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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşında patpat kullandı! 10 yaralı var | Son dakika haberleri

        15 yaşında patpat kullandı! 10 yaralı var

        Sakarya'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı patpat devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:53 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:53
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        15 yaşında patpat kullandı! 10 yaralı var
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T.O. (15) idaresindeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Sürücü H.T.O. ile araçta yolcu olarak bulunan A.U. (37), M.A.E. (16), H.E.O. (22), H.E. (41), M.M.T. (18), E.T. (47), R.E. (45), Ö.F.E. (17) ve M.K. (51) isimli 10 kişi yaralandı.

        Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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