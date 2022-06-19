15 yaşında katil oldu! Sebebi: Kız meselesi - En Son Haberler

İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 genç hayatını kaybetti, 15 yaşındaki zanlı ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi'ndeki lunaparkta meydana geldi. Park üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

15 yaşındaki M.T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Kaya'yı (19) göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Mustafa Kaya, sevk edildiği özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen cinayet zanlısı M.T., ve arkadaşı Y.G.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.T., yanında arkadaşı Y.G.'nin olduğunu ve ölen Mustafa Kaya ile kız meselesi yüzünden tartıştıklarını bunun üzerine Mustafa Kaya'yı bıçaklayıp kaçtığını itiraf ettiği ileri sürüldü.

KASTEN YARALAMADAN SUÇ KAYDI

Cinayet zanlısı M.T.'nin kasten yaralama suçlarından 2 adet kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T. ve Y.G. adliye sevk edildi.