15 yaş altı, scooter yasağını böyle deliyor

DHA

Scooterlar son aylarda sık sık kazalarla gündem oluyor. Kazaların önüne geçmek için yönetmelikler hazırlanıp, yeni düzenlemeler yapılsa da, özellikle 15 yaş altı scooter kullanıcıları, kuralları ihlal etmek için farklı yollar buluyor. DHA'da yer alan habere göre scooterlara getirilen 15 yaş sınırının, marketlerde de satılan ön ödemeli banka kartlarıyla aşıldığı ortaya çıktı. "BANKADAN DEĞİL MARKETTEN ALDIM" 15 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuk, "Bankadan değil, marketten ön ödemeli kart aldım. Evde kayıt yaptım. 70 TL yükleyip 3 saat sürebiliyorsunuz. 15 yaşından küçük olanlar da benim gibi, başkalarının üzerine kayıt yapıp, scooter kullanıyor" dedi. Yine 15 yaşında olduğunu belirten bir diğer genç scooter kullanıcısı ise, "Marketten kart aldım, para yükledim. O kartla uygulamaya girdim. 15 yaşından küçükler ailesinin kart bilgilerini girerek kullanıyor. Çevremde 15 yaş altında bir çok çocuk bu şekilde scooter kullanıyor" diye konuştu.

"KARTI ELİNE ALAN KULLANMAMALI, BÖYLE GİDERSE YASAKLAYALIM DENECEK" İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 15 yaş altı scooter kullanımı engellemek için teknolojik yöntemler kullanılması gerektiğini belirterek, "Kartı eline alan kullanmamalı. Bu sistemin parmak iziyle çalışması lazım. Parmak izinin sahibinin de şartları sağlaması gerekiyor. Scootera 2-3 kişi birlikte biniyor, bu da yapılmamalı. Scootera ağırlık sensörü takılarak, bu ihlalin önüne geçilmeli. Scooterlar için ayrı bir yol da olmalı. Yaya yolunda kullanılıyor, tersten giriliyor, sıkı denetlenmesi lazım. Dikkat etmezsek kazalar artacak ve en son endişem, tamamen yasaklanması. Eğitim, denetim, teknoloji ve yeni yollarla beraber bu konuyu Türkiye'nin gündeminden bir an önce düşürüp, olumlu yönlerini konuşmamız gerekiyor" dedi.

"SCOOTERIN KAPORTASI SÜRÜCÜNÜN VÜCUDU" Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı scooterların önemli bir ulaşım aracı olduğunu hatırlatarak, "Ölümlü yaralanmalı kazaların nedenleri, yüzde 90 sürücü hatasından kaynaklanır. Biz bu karmaşık trafiğe bir de scooterı koyuyoruz. Scooterın kaportası sürücünün vücudu, yani bir kaza anında hayatta kalma şansı düşük. O nedenle bazı tedbirler almak lazım" şeklinde konuştu.