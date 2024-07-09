15 Temmuz'da raylı sistemler ücretsiz mi? 15 Temmuz'da raylı sistemler İstanbul, Ankara ve İzmir'de bedava mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle raylı sistemlerin ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre 15 Temmuz'da raylı sistemler ücretsiz mi, bedava mı?
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15 Temmuz’da raylı sistemler ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre raylı sistemlerin ücretsiz olacağı duyuruldu. Resmi tatil kapsamındaki 15 Temmuz’da İzban, Marmaray gibi hatların indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alındı.
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15 TEMMUZ'DA RAYLI SİSTEMLER iSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ÜCRETSİZ Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul, Ankara ile İzmir'de raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
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