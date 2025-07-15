15 TEMMUZ’DA BANKALAR AÇIK MI, EFT-HAVALE YAPILIR MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için bugün özel ve kamu bankaların tamamı kapalı olacak.

Resmi tatillerde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Buna göre EFT işlemleri, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Havale ise aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.