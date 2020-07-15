15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13’te tüm camilerimizden selalar okunacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Beştepe Millet Camii’nden sela okuyacak.

ERBAŞ MİLLET CAMİİ'NDEN OKUYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Beştepe Millet Camii’nden sela okuyacak.