15 Temmuz toplu taşıma tarifesi: 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz'a kısa bir süre kala toplu taşıma tarifesinin ücretsiz olup olmadığına ilişkin araştırmalar başladı. 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edilmektedir. "15 Temmuz'da Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, vapur, tramvay, minibüs, marmaray, otobüs, İZBAN, Ankaray, EGO ve İETT saat kaça kadar ücretsiz olacak?" sorularının yanıtı haberimizde...
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Resmi tatillerde ve bayram günlerinde ücretsiz olarak hizmet veren toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor. Konuya dair araştırmalar 15 Temmuz gününün yaklaşmasıyla hız kazandı. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...
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15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
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Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor.
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ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor olacak.