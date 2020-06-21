"15 Temmuz Şiir Yarışması"na başvurular başladı

AA

Yarışma kapsamında yazılacak şiirler, şehit ve gazilere atfedilerek, Ensar Yayın tarafından kitaplaştırılacak.

Katılımcıların en fazla 2 şiir ile başvuru yapabileceği yarışmaya gönderilecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış veya yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi 5 Temmuz olarak belirlenen yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere, "enstitu.ensar.org" adresinden ulaşılabilecek.



