15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir kez daha sela okunacak. Hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde şehitlerimizi anacağımız bu özel günde 90 bin camide sela okunacak. Peki 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta?



15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz Perşembe gününü 16 Temmuz Cuma gününe bağlayan gece saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.