15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

AA

Kurban Bayramı arifesinde bir anma programı düzenleyen 15 Temmuz Derneği üyeleri ve şehit yakınları, darbe girişimi sırasında FETÖ tarafından şehit edilen Akın Sertçelik, Murat Naiboğlu, Onur Kılıç ve Timur Aktemur'un mezarları başında bir araya geldi.Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tüm şehitler için dualar edildi.Özellikle şehit yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görülürken, kabir ziyaretleri için mezarlıkta bulunan birçok vatandaş da yapılan dualara eşlik etti.