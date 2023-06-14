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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 2 taksi ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Giriş: 14.06.2023 - 02:52 | Güncelleme: ABONE OL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme kaza
AA

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.

2 TAKSİ VE 5 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

AA'nın haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde, 2 taksi ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada, araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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