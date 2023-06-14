15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme kaza

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde, 2 taksi ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.