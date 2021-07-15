15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Altay'ın, Güvenli köyündeki kabri başında yapılan anma törenine Burdur Valisi Ali Arslantaş, şehidin eşi Gülsüm, oğlu Niyazi Altay, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törene katılanlar şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarlarına karanfil bıraktı.
- "Bu hain girişim, alçak haydutlar bastırıldı"
Vali Arslantaş, gazetecilere, beş yıl önce milletin istiklaline, istikbaline, çökmek isteyen kara ruhluların eylemini, darbe girişimini gördüklerini söyledi.
Milletin şuurlu evlatlarının o gün canları pahasına bu hain girişimi, alçak haydutları bastırdığını belirterek, "Şehitlerin mezarları bu toprakların ilelebet Müslüman Türk'ün olacağının tapu belgesidir. Tapu belgesindeki mühürler de burada. Allah onları yetiştiren anne babalardan razı olsun, sabır versin. Bizleri de şefaatlerinden mahrum etmesin." diye konuştu.
- "Her gün sanki göreve gitmiş gelecekmiş gibi bekliyoruz"
Şehidin eşi Gülsüm Altay da 15 Temmuz'u Allah'ın bir daha yaşatmamasını, devlete güç kuvvet vermesini dileyerek "Rabb'im bizlere sabır versin, şehitlerin hürmetine bu vatanı korusun." dedi.
Acıların hiçbir zaman unutulmadığını vurgulayan Altay, "Her 15 Temmuz'da yaramız daha çok kanıyor. Her gün sanki göreve gitmiş gelecekmiş gibi bekliyoruz. 15 Temmuz'da her şey bizim boğazımızda düğümlendi. Sabırla selametle bu günleri geçirmeye çalışıyoruz. Giden gelmiyor. Vatanı şehitlerimize borçluyuz, acısı, ağrısı devam ediyor. Bizimle bir ömür boyu sürecek. Her şey içimizde kaldı." ifadesini kullandı.
Törene katılanlar daha sonra 1997'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ali Yıldırım'ın kabrine de karanfil bırakıp dua etti.
Ardından Vali Arslantaş ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki 15 Temmuz resim ve fotoğraf sergisini gezdi.
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