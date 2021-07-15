15 Temmuz şehidi Fatih Satır, İstinye'deki mezarı başında dualarla anıldı

AA

Darbe girişiminde, göğsünden vurularak hayatını kaybeden Satır'ı anma törenine, şehidin ailesi ve bazı yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Satır için dualar edildi.

Satır'ın annesi Melek Satır, "Sözün bittiği gün bugün. Duygularım çok kabarık. Benim yavruma kurşun sıkanlar, bu dünyada da öbür dünyada da yansınlar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum." dedi.