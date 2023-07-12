15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için geri sayım sürerken, '15 Temmuz resmi tatil mi?' sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, her yıl bu tarihte hayatını kaybeden vatandaşlarını anıyor. Peki, "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?" İşte detaylar...
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü darbe girişimine karşı mücadelenin 7. yılında ülkenin dört bir tarafında şehitler çeşitli etkinliklerle anılacak. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. Peki, "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.
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15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu sene cumartesi gününe denk gelmektedir.
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2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ
- Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
- Ramazan Bayramı: 21 Nisan-23 Nisan 2023
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
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- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
- Kurban Bayramı: 28 Haziran-1 Temmuz 2023
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar