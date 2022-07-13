15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için artık nefesler tutulmuş durumda. 2016 yılından bu yana her yıl 15 Temmuz'da demokrasi şehitleri dualarla anılıyor. İşte milletimiz için çok önemli olan 15 Temmuz ile ilgili bilgiler...