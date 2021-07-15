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15 Temmuz Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbullular 15 Temmuz 2021 İSKİ son dakika su kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri İSKİ internet sitesi üzerinden açıklandı. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

15.07.2021 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
15 Temmuz Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 15 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

15 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah,Beyciler Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 14.07.2021 19:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 15 TEMMUZ

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