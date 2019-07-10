10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin en ünlü meydanlarından New York'taki Times Meydanı'nda dolaşan dijital ekranlı kamyonetteki görsellerle, 15 Temmuz darbe girişimi, ABD'lilere ve turistlere anlatıldı.
AA'Nın haberine göre Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki ekrandan, 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlandı.
Yayında ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde hazırlanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgeselin fragmanına da yer verildi.
"YARIN DA THE NETWORK FİLMİNİN GÖSTERİMİ YAPILACAK"
TASC Eş Başkanı Halil Mutlu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye karşı yapılan ancak Türk milletinin kahramanlığıyla geri püskürtülen başarısız darbe girişiminin 3'üncü yılı olduğunu söyledi.
"Bu hain girişimi ve FETÖ yapılanmasının iç yüzünü ABD'lilere göstermek amacıyla bugün New York'un en ünlü meydanı Times Meydan'da, dijital ekran panelleri olan bir kamyonet dolaştırıyoruz." diyen Mutlu, şunları kaydetti:
"Yarın da The Network filminin gösterimi yapılacak. Umuyoruz ki bu kamyonetteki görseller New York sokaklarında, Times Meydanı'nda dolaşan ABD'lilere ve turistlere, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de neler olduğuna ve FETÖ yapılanmasının iç yüzüne dair bir hatırlatma yapmış olur."
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