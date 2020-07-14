15 Temmuz şehitleri bu sene de anılıyor, darbe girişimi lanetleniyor ve demokrasi bayramı yürekten kutlanıyor. Bu kutlu zafer için en güzel ve anlamlı 15 Temmuz Demokrasi Bayramı mesajlarını ve sözlerini bir araya getirdik. İşte En anlamlı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajları ve sözleri...

EN ANLAMLI 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ 2020

- ”Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.”

- ”Şehitler ölmez vatan bölünmez ezan dinmez bayrak inmez…”