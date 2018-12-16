15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen bir erkek boğaza atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisi tarafından denizden yaralı olarak çıkarılan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı.



VÜCUDUNDA ÇEŞİTLİ KIRIKLAR OLUŞTU

DHA'nın edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 12.00 sıralarında aracıyla gelen İ.Ç. köprüden boğaza atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Deniz Polisi İ.Ç.'yi denizden yaralı olarak, Beylerbeyi sahiline çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen İ.Ç. ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.