15 Temmuz hangi güne denk geliyor? Milli, dini ve kültürel öneme sahip olaylar nedeniyle sene içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Yaklaşan 15 Temmuz 2024 tarihinin ise hangi güne denk geldiği merak konusu. Peki 15 Temmuz hangi gün, tatil mi? 15 Temmuz ne güne denk gelir?