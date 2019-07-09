09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasına devam eden sanık eski binbaşı Tunahan Özarslan, hakkındaki FETÖ üyeliği ve darbe girişimindeki eylemlerine ilişkin iddiaları reddetti.
Hakkındaki tanık beyanlarına ilişkin karşı savunmada bulunan Özarslan, "Helikopterlerin ateş açtığını görsem başka türlü davranırdım." diye konuştu.
Daha sonra söz alan sanık avukatı da müvekkilinin atılı suçlardan beraatini talep etti.
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler 4'üncü dönem ihtisas kursunda kursiyer olan üsteğmen Selim Tosun da savunmasında örgüt üyeliği ve darbeci suçlamalarını reddetti.
Tosun, 15 Temmuz'da bitecek olan kurs döneminin aynı hafta içinde ani bir kararla 14 Temmuz'a çekildiğini, olay günü de amirleri tarafından mesaiye çağrıldıklarını söyledi.
Tatbikat emri üzerine muhafız alayına gittiğini aktaran Tosun, burada olağan dışı bir durumla karşılaşmadığını, daha öncesinden de bir tecrübesi olmadığından kıyas yapma imkanının bulunmadığını öne sürdü.
Herhangi bir eylemde bulunmadan sabaha kadar Muhafız Alayı'nda beklediğini anlatan Tosun, dışarıdan vatandaşların seslerini duyduğunu ancak çıkarsa kimseye derdini anlatamayacağı düşüncesiyle bulunduğu yerden ayrılmadığını savundu.
Sanık Tosun, sabah saatlerinde gelen iki helikopterin kendilerini özel kuvvetlere götürdüğünü düşünürken, habersiz bir şekilde Akıncı Üssü'ne getirildikleri iddiasında bulundu.
Tosun, kendi iradesiyle kolluk kuvvetlerine ifade vermeye gittiğinde yapılan üst aramasında bulunan 1 dolarlık banknotun, bir arkadaşının abisinin düğününden kaldığını iddia etti.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
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