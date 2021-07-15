15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'dan "FETÖ'yle mücadele" mesajı

Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele elen Terörle Mücadele Dairesinin başındayken 5 yıl önce Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan ve başından vurularak ağır ağır yaralanan "Gazi Başkan", darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

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