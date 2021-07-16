15 Temmuz gazisi Muhammed Irmak gittiği her yerde 15 Temmuz gecesini anlatıyor:

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kalkışmasını engelleyebilmek için büyük bir mücadele ortaya koyan vatandaşlardan biri de Muhammed Irmak'tı...
Irmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara daveti üzerine çalıştığı kafedeki işini bırakarak, Üsküdar Meydanı'na gitti.
Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçerek, köprünün Anadolu Yakası tarafından bulunan vatandaşlara müdahale etmek isteyen 9 tankı, diğer vatandaşlarla birlikte bedenini siper ederek durduran Irmak, o gece yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
15 Temmuz gecesi çalıştığı iş yerindeki bir arkadaşının kendisini arayarak, askerlerin köprüyü kapattığını haber vermesi üzerine gelişmeleri televizyondan izlediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, meydanlara inip darbeye karşı durma konuşmasına denk geldiğini aktaran Irmak, bu çağrının ardından işini bırakarak Üsküdar Meydanı'na geçtiğini söyledi.
15 Temmuz Köprüsü'ne doğru gitmek isteyen 9 tankı durdurmak için bedenlerini siper ettiklerini anlatan Irmak, sözlerine şöyle devam etti:
"9 tank vardı. Hep beraber kenetlendik. Tankların önüne çöp konteynırı koyduk, bir kısmımız da önüne kendini siper etti. Ben de tankın üzerine atladım. Bir asker oturmuş ağlıyordu. O askerleri videoya aldım. Kendileri her şeyi itiraf etti. O askerleri sağlıklı bir şekilde polise teslim ettik. Daha sonra 9 tankı polise teslim ettik."
Irmak, il il, ilçe ilçe, okul okul gezerek 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattığını ve anlatmaya devam edeceğini belirtti.
2013 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan her hangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen atıldığını, kendisini okuldan atan komiserlerin, darbeden sonra Yunanistan'a kaçtığını ve bazılarının tutuklandığını anlatan Irmak, "Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum." dedi.
Tekrar üniversite sınavına hazırlanıp sınıf öğretmenliğini kazandığını ifade eden Irmak, "Mezun oldum, atanmayı bekliyorum. Benim polis olmamı engellediler ama bu vatana, bu millete hayırlı polis ve askerler yetiştirmeme engel olamayacaklar. O gece biz, Hz. İbrahim ateşe atıldığında, o ateşi söndürmek için bir damla su taşıyan karınca gibiydik. 15 Temmuz gecesi ateşe atılan bu aziz vatanımızdı, karınca bu asil millet, karıncanın sırtındaki damla ise göğsümüzdeki imanımızdı. 15 Temmuz gecesini, karanlıktan aydınlığa çeviren ruh burada gizliydi. Bu ülkeden başka yurt yok bize, dost az hain çok bize, birlikten başka çaremiz yok, ancak biz olursak gelmeyiz dize."
Milletin, Türkiye'de darbelere bir daha izin vermeyeceğinin altını çizen Irmak, "9 tank burada duruyordu. Kendimizi tanklara siper ettik. 15 Temmuz gecesi bütün millet bir olup, meydanlara inmiştik. Rabb'im bir daha öyle kötü günler bizlere yaşatmasın. Fakat bir daha kim böyle bir kalkışmaya yeltenirse, biz yine meydanlarda olacağız ve meydanları boş bırakmayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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