15 Temmuz Derneğinden şehit Hasan Kaya'nın kabrine ziyaret

AA

Kavacık Mezarlığı'nda gerçekleşen ziyarete, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, şehidin eşi Şengül Kaya, kızı Nagehan Kaya ve dernek üyeleri katıldı.

Hasan Yavuz Cami imamı Halit Öksüz ve müezzini Ferit Köse, şehit Hasan Kaya ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. Bu sırada şehidin ailesinin duygulandığı görüldü.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, şehidin ailesiyle tanıştığını belirterek, "Allah şehadetini kabul eylesin. Mekanı cennet olsun. Dernek yöneticilerimiz davet etti sağolsunlar. Allah milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın." dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de her sene arife günlerinde bir şehidin kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "Aslında bunu yaparken tüm topluma bulunduğu ilçede, kasabada, köyde bu toprakları vatan yapmak için kanından kahramanca vazgeçen hangi şehidimiz varsa hepsinin mutlaka kabirlerini ziyaret etmelerini salık veriyoruz. Biz ecdadımızı, bu toprakları vatan yapanları, unutmadığımız takdirde Rabbim bizlere inşallah bir daha öyle kötü günler yaşatmaz düşüncesindeyiz." diye konuştu.