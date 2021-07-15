15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ege'deki şehitliklerde anma törenleri düzenlendi

AA

İzmir'de Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen törende Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, aziz şehitleri bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Şehitlerin ülkeye, devlete ve millete karşı her türlü tehdide karşı verilecek mücadelede en büyük ilham kaynağı olduklarına işaret eden Köşger, şehitlere hitaben, "İstiklalimiz, istikbalimiz ve ulvi değerlerimiz uğruna yaptıklarınız için aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Bize emanet bıraktığınız tüm kutsal değerleri emanetiniz olarak telakki ediyoruz." dedi.

Törende Vali Köşger'ın yanı sıra Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Bu sırada şehit er Erhan Çakıcı'nın babası Halit Çakıcı, ülke için hep birlikte can vermeye hazır olduklarını söyledi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Egemen Yıldız'ın annesi Fikriye Yıldız da Türk bayrağı serdiği oğlunun kabri başında protokol mensuplarıyla görüştü.

- Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şekerevleri Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve protokol üyelerince şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Buradaki programın ardından 15 Temmuz gecesi Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki kabri ziyaret edildi.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.

- Denizli

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Asri Mezarlık'taki asker ve polis şehitliğinde de tören gerçekleştirildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri karanfil bıraktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıldı.

- Manisa

Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Manisa Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ile protokol üyeleri katıldı.

Manisa Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban Kur'an-ı Kerim okuduğu törende Müftü Mustafa Soykök dua etti.

Okunan duanın ardından Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri şehitliğe karanfil bıraktı. Vali Karadeniz ve beraberindekiler daha sonra Polis Şehitliğini ziyaret etti.