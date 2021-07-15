15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Konya Valiliğince düzenlenen programlar, protokol üyelerinin Konya Şehitliği'ni ziyaretiyle başladı.
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra İl Müftüsü Ali Öge tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Şehitlik ziyaretine, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Etkinlikler, Sultan Selim Camisi'nde yapılan Mevlid-i Şerif Programı ile devam etti.
- Karaman
Karaman'da Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Şehit Mezarlığı'ndaki Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
İl protokolü daha sonra 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın Kazımkarabekir ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Buradan şehidin ilçede bulunan kabrine gidilerek dua okundu ve mezarına karanfil bırakıldı.
Aktekke Camisi'nde de şehitler için öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi.
- Aksaray
Aksaray Şehitliği'ndeki törende, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehitlik anıtına çelenk sundu.
Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Aydoğdu ve Dinçer, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'daki şehitlikte de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il protokolü kabirlere karanfil bıraktı.
Şehit aileleri de mezarların başında Ku'ran-ı Kerim okudu, dua etti.
Vali Çiçek, mezarlarına karanfil bıraktığı, Bitlis'te şehit olan ulaştırma teknisyen Şükrü Karadirek ile Bingöl'de şehit olan Uzman Çavuş Kerim Üye'nin aileleriyle sohbet etti.
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