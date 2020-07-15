15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Peşrev Yarışması düzenlendi - KAHRAMANMARAŞ

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde, Kahramanmaraş Valiliği, MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Batıpark Spor Tesisleri düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin farklı kentlerinden güreşçiler katıldı.Güreşçilerin dev Türk bayrağıyla sahaya girmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, yaptığı konuşmada, mazlumların son kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olarak gurur duyduğunu söyledi.Türkiye'nin yaptığı insani yardımlara dikkati çeken Hersanlıoğlu, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milli gelirine göre dünyada insanlık için ayni ve nakdi yardım yapan birinci ülkedir. Ben devletimle ve milletimle gurur duyuyorum. İnşallah devletimin güçlenmesiyle, milletimin birliği ve beraberliğiyle insanoğlunun insan olduğunu dünyaya yeniden hatırlatacağız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın büyük Türk milleti. Ne mutlu Türküm diyene." dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak 15 Temmuz'un büyük bir ihanetin ve büyük bir kahramanlığın adı olduğunu, aynı zamanda çıplak ellerin, siper edilmiş göğüslerin tanklara "dur" dediği gün olduğunu söyledi.Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, 15 Temmuz gazisi İsmet Eker'in konuşmasının ardından selalar okundu.Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.Atlıların kılıç kalkan gösterisi ve cazgırların dualamalarının ardından yarışmaya geçildi.4 kategoride yapılan yarışmanın başpehlivanlar kategorisinde Halil Hopur, üçüncü boyda Mehmet Yüce, ikinci boyda Yavuz Selim Kaplan ve birinci boyda Osman Tosun şampiyon oldu.Başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban kardeşler ile dünya şampiyonu Harun Doğan'ın da konuk olarak katıldığı yarışmanın ardından dereceye girenlerin ödülleri protokol üyelerince verildi.
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