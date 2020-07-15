15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malezya'da program düzenlendi

AA

Anma programına ilişkin Büyükelçiliğin Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Büyükelçiliğimiz tarafından düzenlenen anma etkinliğimizi, içinde bulunduğumuz pandemi durumu nedeniyle bu yıl sosyal medya ortamından gerçekleştiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Darbe teşebbüsünde Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yekvücut olduğunun kaydedildiği paylaşımda, "15 Temmuz gecesi bir bedel ödendi. Ancak milletin iradesi ve imanı üstün geldi. Egemenlik bir grup FETÖ’cü zorbaya teslim edilmedi. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." mesajı verildi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarında video olarak paylaşılan anma programı İstiklal Marşı, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Daha sonra Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı 15 Temmuz mesajını okudu.

Anma programı, Büyükelçilik çalışanları ve Malezya'daki Türk misyon temsilcilerinin, 15 Temmuz'da şehit olan 251 kişinin isimlerini tek tek okuduğu ve şehitleri rahmetle anmasıyla devam etti.

15 Temmuz gazilerinden İsmet Doğan'ın o gün yaşadıklarını anlattığı İngilizce alt yazılı video ile AA'nın karelerine yansıyan 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahına ait fotoğraflar da Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Program, darbe girişiminin arka planının anlatıldığı belgesel ve Malezyalı sivil toplum kuruluşlarının 15 Temmuz dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajlarını içeren paylaşımlarla son buldu.