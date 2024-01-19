15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

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2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi bugün sona erdi. 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerde otogara akın etti. Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın edenlerin bazıları karne tatilini ailesinin yanında geçirmek için şehir dışına giderken, karne sevincini anneannesiyle paylaşmak için memleketine gidenlerde vardı. Oğluyla birlikte Bursa'ya tatile giden Hatice Şahin "Bursa'ya anneannemizin yanına gidiyoruz. Onlara karnemizi göstereceğiz. İlk defa karne aldık. Henüz birinci sınıfız. 15 gün boyunca hem doğum günümüzü kutlayacağız hem ödevlerimizi yapacağız. Gezip eğleneceğiz" dedi.

"6 ŞUBAT DEPREMİNDEN SONRA SIK SIK KAHRAMANMARAŞA AİLEMİN YANINA GİDİYORUM" REKLAM Oğluyla birlikte Kahramanmaraş'a giden Feray Karaoğlu, "Tekirdağ Çerkezköy'de yaşıyorum. Kahramanmaraşlıyım. Çocuklar anneanne ve dedelerini görünce çok mutlu oluyor. Bu 6 Şubat depreminden sonra elimizden geldiğince her fırsatta memleketime gidiyorum. Çok şükür ailem sağ. Çocuklar mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Eşim gelemedi işinden izin alamadı. Güzel, inşallah sağ salim gideriz. Rabbim vatanımızı korusun. Tüm doğal afetlerden sevdiklerimizi korusun diyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi. 6.sınıf öğrencisi Alp Karaoğlu, "Kahramanmaraş'a gideceğiz. Orada anneannemlerle beraber tatilimizi yapacağız. Sonrasını evde planlamayı düşünüyoruz. Kayak Merkezi'ne gideceğiz. Orada gezip eğlenmeyi planlıyoruz. Bence güzel bir 15 tatil olacak" diye konuştu.

"BURADA GURBETTEYİM. AİLEMLE VAKİT GEÇİRECEĞİM" Ailesinin yanına giden Lise öğrencisi Muhammet Emin Muslu ise, "Çerkezköy'e gideceğim. Ailem var. Ben burada gurbette kalıyorum. Ailemin yanına gidip onlarla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Oradan da memleketim Gümüşhane'ye geçmeyi düşünüyorum. Orada gezeceğim. Dağları, tarihi yerleri gezmeyi seviyorum. Dağların temiz havası insanın içini açıyor" şeklinde konuştu. "GÜZEL BİR TATİL YAPMALARINI DİLİYORUM" Eşini ve çocuklarını Ordu'ya tatile yollayan Ahmet Asılı ise, "15 gün oğullarımı dedelerinin yanına Ordu Fatsa'ya gönderiyorum. Kafalarını dinlemeleri için. Yorucu bir çalışma döneminden sonra anneleri de onlarla gidiyor. Güzel bir tatil yapmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.