15 Temmuz darbe girişimi, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatılıyor

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına video hazırlandı.

Videoda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı kazanılan zafer, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatıldı.

Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen ve 111 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine asılı Türk bayrağı farklı perspektiflerle görüntülendi.

Videoda ayrıca o gece yaşanan hadiselerin sesleri arka planda yer alırken, halkın mücadelesi ve zaferi bayrağın dalgalanmaya devam etmesiyle gösteriliyor.

İstanbul'un birçok noktasından görülebilen Türk bayrağını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göndere çekmişti.