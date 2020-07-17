15 Temmuz'da köprüde darbeye direnen Filistinli genç yaşadıklarını AA'ya anlattı - KUDÜS

Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra Kudüs'e dönen Goşe, darbenin 4'üncü yılında AA muhabirine, o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı.İstanbul'da üniversite okurken Altunizade'de kaldığı öğrenci yurdunda 15 Temmuz akşamı televizyondan ülkede olağan dışı bazı durumların yaşandığını öğrendiğinde bu durumu hemen arkadaşlarına sorduğunu anlatan Goşe, ilk defa o zaman "darbe" kavramıyla tanıştığını ifade etti.- "Yanı başımda vurularak şehit olanlar ve yaralananlar oldu"Filistinli genç, şunları söyledi:"Biz adeta bir talimat bekliyorduk. İşte o talimat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine Türk arkadaşlarım ile yurttan çıkarak Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yürümeye başladık. İlk çıkanların biz olacağını sanıyorduk ancak sokağa çıktığımızda on binlerin bizden önce davrandığını gördük. Köprüye kadar yürüdüm. Tam çatışmanın olduğu bölgeye geldim. Yanı başımda vurularak şehit olanlar ve yaralananlar oldu."Goşe, o gece orada şehit olsaydı hiç üzülmeyeceğini çünkü kendisini Filistin'e olduğu kadar Türkiye'ye de ait hissettiğini dile getirdi.- "Hiç çekinmeden o gece darbeye karşı verilen sivil mücadeleye katıldım""Türkiye'yi en az kendi vatanım Filistin kadar seviyorum. Onun için ben de hiç çekinmeden o gece darbeye karşı verilen sivil mücadeleye katıldım." diyen Goşe, şöyle konuştu:"Çünkü biz bir ümmetiz. Kudüs'ü ve Filistin'i sevdiğim kadar, İstanbul'u da seviyorum. Kudüs ve İstanbul benim için kardeştir. Türkiyeliler ile Filistinliler her zaman, bugün ve yarın kardeştir ve kardeş olarak kalacaktır."- "Bu insanlar ülkelerini özgür görmek istiyorlardı"Köprüdeki darbeci askerlerin işgal askerleri gibi hareket ettiğine dikkati çeken Goşe, "Çünkü bizim için masum insanları öldüren herkes işgalcidir. Bunlar, kendi halkını öldürmeye kalkışmışlardı. Allah, Türkiye ve Filistin şehitlerine rahmet etsin." dedi.O gece Türkiye'de halkın gösterdiği büyük bir kahramanlığa şahit olduğunu vurgulayan Goşe, "Bu insanlar ülkelerini özgür görmek istiyorlardı ve şehit olmaktan çekinmiyorlardı." diye konuştu.- "Polis, sarıldı ve alnımdan öptü: İnşallah bugün burada değil, Kudüs'te şehit olursun"Türklerin Filistinlilere olan sevgisini o gece bile gösterdiğine işaret eden Goşe, köprüde bir polisle aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:"Orada bulunan bir polis bana biraz geri çekilmemi, bulunduğum yerin tehlikeli olduğunu söyledi. Ben de geri çekilmek istemediğimi ve diğer arkadaşlarımla kalmak istediğimi belirttim. Polis, bana nereli olduğumu sordu, ben de Filistinli olduğumu ifade ettim. Filistinli olduğumu öğrenince bana sarıldı ve alnımdan öptü. 'İnşallah bugün burada şehit olmazsın, Kudüs'te şehit olursun' dedi. Ben de ona 'Hayalim birgün Kudüs'te şehit olmaktı ama bugün burada şehit olursam hiç üzülmem, kendimi bu topraklara ait hissediyorum' dedim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!