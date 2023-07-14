15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz Cumartesi kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz Cumartesi yani yarın bilindiği üzere Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacak. Peki, 15 Temmuz Cumartesi günü kargolar açık mı? Kargo teslimi ve kargo gönderimi yapılabilecek mi? İşte emrak edilen soruların cevabı...