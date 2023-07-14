Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz Cumartesi kargolar çalışıyor mu?

        15 Temmuz Cumartesi günü kargolar açık mı? Bilindiği üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil... Yarın kargo göndermek isteyenler veya kargoda ürünü olanlar ise merak içerisinde yarın kargoların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın kargolar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 16:48
        • 1

          15 Temmuz Cumartesi yani yarın bilindiği üzere Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacak. Peki, 15 Temmuz Cumartesi günü kargolar açık mı? Kargo teslimi ve kargo gönderimi yapılabilecek mi? İşte emrak edilen soruların cevabı...

        • 2

          YARIN KARGLAR AÇIK MI?

          Bilindiği üzere Cumartesi günleri akrgolar yarım gün çalışıyor. Ancak yarın resmi tatil olduğu için kuruluşlar bir gün boyunca kapalı olacak. 

        • 3

          Dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü tam gün resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Kargolar 17 Temmuz Pazartesi günü açılacak.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        3 bölgede yangın!
        3 bölgede yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Antalya'da sıcaklık 44 dereceye yaklaştı!
        Antalya'da sıcaklık 44 dereceye yaklaştı!
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı