15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar da sağlık ocakları, hastaneler ve aşılama ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Yurt genelindeki milyonlarca kişi bugün hastaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Hastaneler resmi tatillerde sadece acil bölümlerde hizmet veriyorlar bu nedenle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü acil bölümler açık olacak, bugün hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak.

Fakat korona virüs aşılamalarında herhangi bir engel bulunmuyor. Yani 15 Temmuz 2021 Perşembe günü de aşı randevusu olanlar aşı olabilecekler.

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERİYOR MU?

Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır. Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir. Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.