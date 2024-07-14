Yarın, 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yıl dönümü kutlanacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler saygıyla anılacak. Her sene resmi tatil olarak idrak edilen 15 Temmuz'da bazı kurumların mesai saatleri değişiyor. Peki, yarın kargo, noter, banka, borsa ve hastaneler açık mı? İşte, detaylar...