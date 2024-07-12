15 Temmuz 2024 Pazartesi günü resmi tatil mi, noterler açık mı?

Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle birçok kişi, noterlerin açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapıyor. Resmi tatil kapsamında bulunan 15 Temmuz'da noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Peki, 15 Temmuz'da noterler hizmet verecek mi? İşte detaylar...