Ülke genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağının araştırılmasına neden oldu. İstanbullu çocuklar 2021-2022 yarıyıl tatiline yoğun kar yağışı ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde etkili olan kötü hava şartlarının etkisiyle okullarda yarıyıl tatiklinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki araştırmalara cevaben sömestr tatili açıklaması yapmıştı. 2021-2022 MEB sömestr tatili kaç gün sorusunun cevabı ve 15 tatil uzatılacak mı, ne zaman bitecek sorusunun cevabı belli oldu. İşte 2021-2022 sömestr tatili tarihleri