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15 tatil ne zaman? sorusu yeni yıla 1 hafta kalması dolayısıyla daha çok araştırılıyor. 2018-2019 Eğitim öğretim yılının 1. kanaat dönemi sona erdiğinde öğrenciler 15 günlük bir tatile çıkmış olacaklar. Peki, 15 tatil ne zaman? 2018 - 2019 Eğitim öğretim yılı 1. kanaat dönemi ne zaman sona erecek? İşte MEB çalışma takvimi...
15 TATİL TARİHİ AÇIKLANDI!
Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
15 TATİL GERİ SAYIM
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2018-2019
2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ
I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma
I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma
II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma
Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma
2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.
Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
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