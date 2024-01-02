15 Tatil (Şubat tatili) ne zaman? 2024 Yarıyıl tatili için tarih verildi!
Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği sömestr tatili için tarih verildi. Öğrencilerin uzun süre dinlendikleri 15 tatilin ne zaman başlayacağı yeni yıla girilmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. MEB'in yayınladığı 2023-2024 takvimi ile yarıyıl tatili detayları belli oldu
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Yeni yıla girilmesiyle beraber yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Karne tatili, MEB tarafından yayınlanan takvim ile açıklanıyor. Takvim göre öğrenciler 15 gün boyunca eğitime ara verecek.
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YARIYIL TAİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
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MEB 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAKVİMİ
- Yarıyıl tatili 22 Ocak Pazartesi - 2 Şubat Cuma 2024
- İkinci dönem başlangıcı 5 Şubat Pazartesi - 14 Haziran 2024
- İkinci dönem ara tatil 8 Nisan Pazartesi - 12 Nisan Cuma 2024
- 2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
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