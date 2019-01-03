Milyonlarca öğrenci "15 tatil ne zaman?" şeklinde sorular sormaya devam ediyor. Yeni yıla girmemizin ardından öğrenci ve veliler yarı yılda kış tatili yapabilmek için şimdiden planlar yapmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapatılacak, sömestr tatili ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfasında 2018-2019 iş takvimini açıkladı.

15 TATİL NE ZAMAN? OKULLAR HANGİ GÜN KAPATILACAK

MEB'ten gelen açıklamaya göre, 15 tatil 21 Ocak 2019-01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kanaat dönemi ise 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

VELİLER DİKKAT! UZMANLARDAN KARNE GÜNÜ UYARISI

Karne sonuçları olumsuz olan çocuklara tepki göstermenin ve cezalandırmanın yanlış olduğunu dile getiren Sekmen, “Karne günü ailelerin, aşırı duygusal tepkilerden kaçınması gerektiğini belirterek, "Başarısız karne getiren çocuklara eleştirel, kırıcı ve kişiliği zedeleyici ifadeler kullanılmamalıdır. Aynı şekilde başarılı çocuklar için de aşırı övgü ve büyük ödüllerden kaçınılmalıdır" dedi.



Uzm. Dr. Ebru Sekmen, karne notlarına bakılarak verilen sert, suçlayıcı, öfkeli tepkilerin sorunu çözmediği gibi öğrencinin motivasyonunu kıracağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ortada bir başarısızlık varsa bunu tamamen öğrencinin suçu olarak atfetmeden önce başarısızlığın nedenlerini araştırmak gerekir. Başarısızlığı da her hangi bir sorun gibi ele alarak çocuğunuzla birlikte nedenlerini bulmaya çalışın. “Çalışmadığın için yapamadın!”, “Elinden telefon düşmüyor!” gibi kendi yargılarınızı içeren suçlayıcı cümleler nedenlerini bulmaya engel olacaktır. Çocuğunuzun da fikrini alarak bu soruna birlikte çözüm aramak onu motive eder ve başarısızlık yüzünden kendine saygısının zedelenmesine engel olur. Üstelik hayatının her alanında ihtiyacı olan sorun çözme becerisini de geliştirmiş olursunuz. Kimi zaman nedenler arasında sizlerle, okulla, öğretmenlerle ilgili süreçler de bulunabilir. Bu nedenler için çözüm yolunu öfkeli olmadan aramak ve bir çözüm planı yapıp uygulamaya geçirmek gerekir. Yaptığınız çözüm planı da başarısız olabilir, yine aynı şekilde alternatif bir çözüm planını çocuğunuzla birlikte aramak en doğrusu olacaktır. Karne gününün tüm bu “başarı” temasının ötesinde aslında bir eğitim yılının iyi-kötü bitişi ve bir tatilin başlangıcı olduğunu ise unutmamak gerek. Yaz tatilini dinlenerek, eğlenerek, ailece aktivite yaparak geçirmek yeni eğitim yılı için en güzel hazırlık olacak. Tüm öğrenci ve velilere keyifli bir tatil dileğiyle"

SÖMESTR TATİLİNDE NELER YAPILIR?

Yarıyıl tatili dört gözle beklenen, ama bir anda boş kalan çocukları meşgul etmek için de iyi organize edilmesi gereken bir dönem. Okulun düzenli havasından kurtulan ve eğlenmek isteyen çocuklarla sömestr tatilinde İstanbul’da yapabileceğiniz 10 şeyi sizin için derledik. Aralarından size ve çocuğunuza uygun olanı seçin veya fırsat bu fırsat diyerek hepsine gidin!

Lunaparka Gidin

Zaman değişse de çocukların en çok eğlendikleri aktiviteler hiç değişmiyor! Oyuncaklar sizin çocukluğunuzdakinden biraz farklı olabilir ama bu yalnızca daha eğlenceli oldukları anlamına gelir. Sömestr tatilinde çocuğunuza bu eğlenceyi hediye edin, Bakırköy, Bostancı, Feshane, Maltepe ve diğer semtlerde bulunan lunaparklarda doya doya eğlenin.

Ata Binmeyi Öğrenin

Çocuklarınız hayvan sevgisini en içlerinde hissetsin; sokak kedileri ve köpeklerinden başka hayvanları da görsün öğrensin diye düşünüyorsanız İstanbul Atlı Spor Kulübü – Pony Club tam size göre. 3-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet veren kulüpte çocuklar at bakımı ve binicilik ile ilgili birçok şey öğreniyorlar.

Kayak Yapın

İstanbul yalnızca sınırları içindeki imkânlarla değil, aynı zamanda yakın çevresindeki eşsiz güzelliklerle de özel bir şehir. İstanbulluların kayak yapmak için en çok tercih ettikleri Kartepe’de günübirlik ya da birkaç günlük kayak tatili ile çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz.