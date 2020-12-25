Yarıyıl tatili ne zaman?

Yeni yıl yaklaşması ile birlikte 15 tatil tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemini evlerinde uzaktan eğitim ile tamamlayacak. Gözler karnelerin alınacağı tarihe çevrildi. Peki 15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? İşte 2021 MEB takvimi

15 TATİL NE ZAMAN? 2021

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ikinci ara tatili 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.